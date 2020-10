Secretarul general adjunct al Guvernului, depistat cu Covid-19

Stiri pe aceeasi tema

- "Va anunț pe aceasta cale ca incepand de luni ma aflu in izolare. Am avut simptome ușoare de raceala și am solicitat efectuarea unui test pentru COVID, care a ieșit pozitiv. Starea mea de sanatate este una buna, insa voi ramane izolat. Am luat legatura cu toate persoanele cu care m-am aflat in proximitate…

- Cristian Mitrofan, șeful Casei de Asigurari de Sanatate Argeș, a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Anunțul a fost facut chiar de Cristian Mitrofan, pe pagina sa de Facebook. Acesta se afla internat la spitalul de la Valea Iașului. ”Prieteni dragi, astazi e marți 13, și din pacate nu am scapat nici…

- Primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat ca rezultatul testului pentru coronavirus pe care l-a facut in aceasta dimineața este negativ, insa va ramane in izolare pana la un nou test, pe care il va face la sfarșitul saptamanii. Fritz a intrat in izolare și s-a testat pentru COVID dupa ce…