- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, susține in continuarea ideea potrivit careia o carantina la nivel național, chiar și una de doua saptamani „ar face minuni” pentru țara noastra, insa afirma ca ințelege de ce romanii se tem atat de tare de o astfel de masura. „Perioada de…

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat, joi, ca se va putea calatori fara intrarea in carantina dinspre Marea Britanie catre Romania, dupa ce Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat. “A fost aprobata lista tarilor, zonelor sau teritoriilor…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, a explicat cum se va face testarea COVID-19 in școli, in contexrtul in care autoritațile vor redeschide școlile pe 8 februarie. “Testele antigen rapid sunt relevante la persoanele care au simptome sugestive pentru COVID sau la contacti. La…