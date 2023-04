Stiri pe aceeasi tema

- George Sergiu Nicolescu, secretarul de stat de la Energie, va caștiga in jur de 12.000 de euro la ANRE, instituție pe care o va conduce. El este deja un om cu o avere consistenta Liberalul Sergiu Niculoescu deține 5,6 hectare de pamant agricol in trei loturi in comuna Cogealac, județul Constanța, un…

- George Sergiu Niculescu este principalul favorit la postul de președinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), ce arbitreaza piața energiei. Nu este singura schimbare de la varful Autoritații. Noul președintele ANRE vine in locul lui Dumitru Chirița (PSD). Conform unor…

- George Niculescu, propus de PNL la conducerea ANRE, este „omul lui Virgil Popescu si are actiuni la OMV Petrom”, spune liderul AUR, George Simion, in timpul dezbaterilor privind numirea unei noi conduceri a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei. „Vorbim despre numirea ca presedinte…

- UDMR amenința cu boicotul votului din Parlament pentru conducerea ANRE, daca Zoltan Nagy nu va fi nominalizat la un nou mandat de vicepreședinte. Comisiile parlamentare pentru industrii si servicii au dat, marti, aviz favorabil candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante in Comitetul de reglementare…

- Comisiile parlamentare pentru industrii si servicii au dat, marti, aviz favorabil candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante in Comitetul de reglementare al ANRE.Pentru functia de presedinte al ANRE candideaza George Niculescu, susținut de PNL, actual secretar de stat la Ministerul Energiei.Pentru…

