Secretarul de stat din Ministerul Turismului, Horațiu Clepan s-a făcut de râs în Cehia Secretarul de stat din Ministerul Turismului, Dimitrie Horatiu Clepan s-a facut de ras la o sedinta, in Cehia.Oficialul roman de la turism a recunoscut ca nu știe engleza. „Nu stiu, nu vorbesc foarte bine limba engleza, dar ma astept sa fie prietenesc", le-a spus el jurnalistilor prezenti la sedinta ministrilor, noteaza Antena 3 . Cine este Horațiu Clepan? Iniante de a ajunge secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului,Horațiu Clepan,a fost director la Agenției pentru Protecția Mediului Alba. Decizia a fost semnata pe 6 aprilie, de catre premierul Nicolae Ciuca și a fost publicata…

- Este vorba despre Horațiu Clepan, secretar de stat in Ministerul Turismului. Acesta a participat la o ședința a miniștrilor turismului ce s-a desfișurat in Cehia, la Praga.Imagini halucinante au fost publicate pe portalul european al Consiliului UE. Demnitarul roman care trebuie sa ne reprezinte la…

