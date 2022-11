Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare meteo Cod galben de ninsori moderate cantitativ pentru 18 judete din nordul Moldovei, Transilvania si nordul Munteniei si Olteniei, care va intra in vigoare luni dimineata, la ora 5:00. Potrivit ANM, in intervalul 21 noiembrie,…

- Deputatul Silviu Hurduzeu a fost ales vineri in functia de presedinte al organizatiei judetene PSD Caras-Severin, secondat in functia de prim-vicepresedinte de catre senatorul Ion Mocioalca, principalul obiectiv al noii conduceri fiind castigarea alegerilor locale si parlamentare in judet. Prezent la…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a avut parte saptamana trecuta de o surpriza neplacuta din parte unor primari din zona legumicola a județului Giurgiu. Daea: ”Va salut domnule primar”, dar primarul nu era prezent La conferința județeana de alegeri a organizației PSD Giurgiu…

- Ancheta de malpraxis la Spitalul Județean Focșani. Trei medici sunt cercetați de procurori, dupa ce o tanara de 17 ani a murit in urma unor complicațiilor survenite dupa o naștere prin cezariana. Catalina Elena Maria era originara din comuna Buda, județul Buzau și se mutase recent in jud. Vrancea alaturi…

- Un nou seism s-a produs in Romania, duminica dimineața. De aceasta data, cutremurul nu a avut loc in zona Vrancea, ci in Muntenia, Dambovița. In data de 6 noiembrie, la ora 09:42:21 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Muntenia, Dambovița, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 15…

- Ceciliei Chirița, o polițista in varsta de 36 de ani din Buzau a decis sa-și puna capat zileleor cu pistolul din dotare. Și-a dus cei doi copii la școala, iar apoi a pregatit totul. Cecilia Chirița, „Cici” cum ii spuneau prietenii, lucra la postul de poliție din localitatea Maracineni. De dimineața…

- Intr-un exces de sinceritate, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca nu știe cine va fi candidatul partidului la alegerile prezidențiale din 2024, dar a anunțat cine va concura pentru a-l detrona pe Nicușor Dan de la carma Bucureștiului. Marcel Ciolacu a anuntat, vineri la Buzau, ca prim-vicepresedintele…

- Alegerile din organizațiile județene ale PSD au agitat foarte mult apele intr-un fief roșu din sudul țarii. Conferința de alegeri a organizației PSD Giurgiu va avea loc pe data de 11 noiembrie 2022, dar deja scandalurile se țin lanț din cauza unui baron roșu care vrea sa revina dar nimeni nu-l mai dorește.…