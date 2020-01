Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al apararii, Mark Esper, a declarat duminica ca nu a vazut dovezi concrete furnizate de oficiali ai serviciilor de informatii ca Iranul planuia sa atace patru ambasade americane, o...

- Liderul de la Casa Alba, republicanul Donald Trump, a declarat vineri ca generalul iranian Qassem Soleimani a fost ucis intr-un raid american in Irak intrucat a planificat atacuri impotriva a „patru ambasade“ ale Statelor Unite.

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri ca Iranul planuia atacuri impotriva a patru ambasade americane in momentul in care generalul Qassem Soleimani a fost ucis in urma unui atac al forțelor americane, informeaza site-ul agenției de presa Reuters preluat de agerpres.Citește…

- Televiziunea de stat din Iran a afirmat miercuri ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, incearca sa minimalizeze pagubele provocate de atacurile iraniene cu rachete asupra unor obiective americane din Irak. Iranul a lansat marti noaptea rachete asupra fortelor din Irak conduse de…

- Statele Unite ale Americii nu vor o escaladare militara a tensiunilor cu Iranul, dar sunt pregatite sa termine un razboi daca acesta ar incepe, a declarat marti ministrul apararii american Mark Esper, citat de Reuters, potrivit Agerpres."Noi nu cautam sa incepem un razboi cu Iranul, dar suntem…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si seful Pentagonului, Mark Esper, au ajuns la Casa Alba dupa atacul cu rachete iraniene impotriva unor baze militare din Irak, unde stationau trupe americane, anunta miercuri Reuters."Mai mult de zece rachete" au fost trase de Iran impotriva bazelor…

- Statele Unite ale Americii nu vor o escaladare militara a tensiunilor cu Iranul, dar sunt pregatite sa termine un razboi daca acesta ar incepe, a declarat marti ministrul apararii american Mark Esper, citat de Reuters. "Noi nu cautam sa incepem un razboi cu Iranul, dar suntem pregatiti sa incheiem unul.…

- Iranul va fi și mai hotarat in rezistența sa fața de SUA, a declarat președintele iranian Hassan Rouhani, ca reacție la asasinarea generalului Qassem Soleimani, scrie Reuters. „Martiriul lui Soleimani va face ca Iranul sa fie și mai hotarat sa reziste expansionismului Americii și sa apere valorile noastre…