Secretara liderului PSD Maramureș, Gabriel Zetea, arestată pentru trafic de influență Rodica Covaci, secretara PSD Maramureș, a fost arestata vineri fiind suspectata de trafic de influența dupa ce fusese reținuta joi pentru 24 de ore. In urma verificarilor efectuate de catre DGA s-a constatat ca in cursul perioadei 2017-2022, in baza aceleiași rezoluții infracționale, a pretins si a primit diferite sume de bani, totalizand 9.700 euro și 300 lei, de la un numar de șase persoane. Acestea au fost convinse ca Rodica Covaci are influenta asupra unor functionari publici din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris” Baia Mare, Ministerului Apararii Naționale si Serviciului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

