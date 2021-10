Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Drula a interzis construirea magistralei de metrou pana la Aeroportul Otopeni, dar Dan Vilceanu, interimar la Transporturi, a decis ca magistrala este extrem de importanta. Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Scriosteanu, a anuntat ca in sedinta de Guvern desfasurata sambata…

- Presedintele bulgar Rumen Radev l-a numit din nou, joi, pe Stefan Ianev in fruntea unui guvern interimar care sa conduca Bulgaria pana la alegerile legislative anticipate prevazute pentru data de 14 noiembrie, a treia runda de alegeri legislative organizate in acest an dupa cele din aprilie si iulie,…

- Vecinii noștri bulgari vor desfasura al treilea tur de scrutin parlamentar din acest an la 14 noiembrie, a anuntat sambata presedintele Rumen Radev, informeaza Reuteurs. Tara balcanica va organiza de asemenea prima runda a alegerilor prezidentiale regulate la aceeasi data. Radev, care candideaza pentru…

- Romanii s-au grabit sa revina sambata seara in țara, din Bulgaria, in condițiile in care țara a intrat in zona galbena la miezul nopții. Au fost cozi la intrarea in Romania, cei care s-au indreptat catre vama Ruse spun ca au așteptat și 3 ore, scrie ziarul Adevarul. Bulgaria a intrat, de duminica,…

- Un tanar a fost gasit spanzurat, langa un mall din București, in cursul zilei de vineri. Tanarul de doar 18 ani a fost gasit spanzurat intr-un canal. Acesta era dat disparut de trei zile. Tanar gasit spanzurat in București Potrivit reprezentanților ISU București Ilfov, tanarul de 18 ani este din Giurgiu.…

- Proiectul de Ordonanta de Urgenta care permite interventia imediata in localitatile unde se semnaleaza prezenta ursilor a fost finalizat si va fi adoptat in urmatoarea sedinta de Guvern, a anuntat, miercuri, pe Facebook, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. „Proiectul de Ordonanta…

- Fostul animator bulgar de televiziune Slavi Trifonov, al carui partid antisistem, recent creat, a obtinut un scor foarte bun la alegerile legislative de duminica din Bulgaria, a revendicat luni dreptul de a forma noul guvern, refuzand insa sa se asocieze cu alte forte protestatare, transmite AFP.…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, a prezentat in Ședința de Guvern, in prima lectura, proiectul de ordonanța de urgența privind aprobarea metodelor de intervenție pentru specia urs brun. Actul normativ reglementeaza modul de intervenție imediata pentru prevenirea și combaterea…