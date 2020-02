Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, propunerea legislativa pentru completarea Codului fiscal, potrivit careia jurnalistii si tehnicienii in radiodifuziune si televiziune sa fie scutiti de la plata impozitului pentru veniturile din salarii, asimilate salariilor si din drepturile de proprietate intelectuala.…

- Situația de la Liceul Teoretic “Adam Muller Guttenbrunn” din Arad devine din ce in ce mai grava. 40 de copii au ajuns, in cursul zilei de luni. la spital cu eruptii la nivelul fetei, greturi si varsaturi, simptome care ar fi fost provocate de o deratizare care s-a facut in salile de curs inaintea inceperii…

- In prima conferința de presa din acest an, președintele Klaus Iohannis a abordat cel mai fierbinte subiect al momentului și anume situația din Orientul Mijlociu. Președintele a anunțat ca Romania vrea sa se implice in zona. ”In ultimele zile am asistat la agravarea situatiei de securitate din Orientul…

- Interventia chirurgicala de la Floreasca si momentul in care pacienta a luat foc pe masa de operatie au fost surprinse de camerele de supraveghere. Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan a apreciat ca imaginile sunt “lamuritoare” pentru anchetatori dar si ca “afecteaza emotional”.…

- Femeia de 66 de ani, bolnava de cancer, care a luat foc pe masa de operatie in timpul unei interventii chirurgicale, la Spitalul Floreasca, a murit. Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan a confirmat vestea trista duminica seara. Femeia suferise arsuri pe 40% din suprafața corpului…

- Guvernul se reuneste vineri in sedinta, la Palatul Victoria. Premierul Ludovic Orban i-a chemat pe toți miniștri la ședința incepand cu ora 20.00, potrivit programului anuntat de Biroul de presa al Executivului, chiar daca și data de 27 decembrie a fost declarata libera pentru bugetai. Pe ordinea de…

- Guvernul iși va asuma legea bugetului in fața Parlamentului, premierul Ludovic Orban avansand și o data la care ar urma sa aiba loc și anume 23 decembrie. Proiectia bugetara pentru anul 2020 este construita pe un produs intern brut de 1.123 miliarde lei, o tinta de crestere economica de 4,1%, o rata…

- In ultimele zile, se fac tot mai mari presiuni asupra noii conduceri a Ministerului Sanatații, pentru a se anula procedurile in vederea inființarii unei banci publice de sange, plasma umana și celule stem, scrie www.flux24.ro. Pe 10 ianuarie 2020 sunt programate dezbateri cu specialiști romani și straini…