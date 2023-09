Secretar de stat in Ministerul Digitalizarii: șapte din zece romani petrec o zi din concediu stand la cozi la ghiseele statului Sapte din zece romani petrec o zi din concediul anual la cozi la ghiseele statului, iar opt din acesti zece oameni nu reusesc sa-si rezolve problema pe care o au din prima, a precizat miercuri, intr-o dezbatere de specialitate, Bogdan Mihai Dumea, secretar de stat in Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (MCID). „In Romania, sapte […] Citește Secretar de stat in Ministerul Digitalizarii: șapte din zece romani petrec o zi din concediu stand la cozi la ghiseele…