- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a prezentat, joi, la finalul sedintei Executivului, deciziile luate pentru fluidizarea traficului la frontiere. “As vrea sa continui cu prezentarea deciziilor de astazi din Guvern cu o masura necesara pentru a fluidiza traficul la frontierele Romaniei,…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru a anuntat ca astazi Executivul a aprobat ordonanta de Urgenta privind sustinerea acordarii de reduceri ale preturilor la benzina si motorina. El a precizat ca in situatia in care vor exista cresteri nejustificate a preturilor la carburanti, in perioada…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului a confirmat ca in cursul dimineatii de miercuri a avut o intalnire, la Palatul Victoria, cu ministri si secretari de stat de la Ministerul Energiei si Ministerul Finantelor, alaturi de conducerea ANAF si a Consiliului Concurentei, precum si Secretarul General al Guvernului. …

- Guvernul a aprobat, in ședința de astazi, planul de urgența pentru securitatea aprovizionarii cu gaze in Romania. Este vorba despre un set de masuri ce trebuie luate in funcție de cat de grava va fi criza provocata de eventuale perturbari in aprovizionare cu gaze. Proiectul aprobat de Guvern are rol…

- Executivul a aprobat suplimentarea posturilor din structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) cu 7.880, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. Acesta a mai declarat in briefing-ul de presa de miercuri, 25 mai, ca cele mai multe posturi sunt la Poliție (5.654). Purtatorul…

- Firmele de curierat vor raporta la ANAF detalii referitoare la persoanele ce au platit ramburs produsele comandate online. Aceste firme vor fi obligate sa faca acest lucru “pentru o mai buna colectare a taxelor și impozitelor”. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, declara ca prevederea…

- Guvernul a decis, in cadrul sedintei de miercuri, ca medicii de familie si cei din ambulatoriul clinic de specialitate vor putea acorda in continuare consultatii de la distanta pentru pacientii cu afectiuni cronice sau care sufera de boli cu potential endemoepidemic. Purtatorul de cuvant al Guvernului,…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului condus de Nicolae Ciuca, Dan Carbunaru, a anuntat marți, 5 aprilie, ca in sedinta de coaliție de la Palatul Victoria s-a analizat forma finala a pachetului de masuri economice si sociale pentru protejarea populației, iar liderii coalitiei de guvernare vor prezenta…