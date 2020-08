Stiri pe aceeasi tema

- "Industria ospitalitații este o industrie a pacii, deci in momentul unei crize de acest gen, de tip razboi, in sensul larg al cuvantului, ea nu prea are inerție. Ea moare subit. Eu in continuare am senzația, cand pun aceasta masca, ca nu aud ce imi spuneți. Simțurile mele se amesteca.…

- Masca reutilizabila care „ucide” coronavirusul se numeste MoxAdTech si a fost testata cu succes pana acum in Franta si Portugalia. Ea este realizata din mai multe materiale textile impermeabile, care sunt tratate cu o substanta protectoare, informeaza Mediafax. Cercetatorii portughezi au reusit sa creeze…

- Acoperirile pentru fața au fost prezentate ca fiind una dintre cele mai bune metode de a impiedica raspandirea coronaviruslui. Acum exista dovezi care demonstreaza ca maștile protejeaza și persoanele care le poarta, arata un studiu citat de New York Times. Diferite tipuri de maști „blocheaza virusul…

- Presedintele american, Donald Trump, care nu a fost vazut niciodata cu masca in public, a afirmat miercuri ca nu ar avea “nicio problema” sa poarte una, reafirmandu-si in acelasi timp convingerea ca “la un moment dat” coronavirusul “va disparea”, scrie AFP, conform Agerpres.ro. “Nu as avea nicio problema.…

- Cate norme legale și morale a incalcat Ludovic Orban atunci cand și-a serbat ziua cu miniștrii intr-un birou de la Palatul Victoria? Cu o saptamana in urma, in Parlament, ii amenința cu amenda pe liderii politici care și-au dat jos masca de protecție in plen. O zi mai tarziu, il zorește pe ministrul…

- S-a aflat de ce Ordinul comun elaborat de Ministerul Sanatații și de Ministerul de interne, care prevede condițiile și excepțiile pentru purtarea maștii de protecție nu a fost publicat nici la aceasta ora in Monitorul Oficial, la aproape 48 de ore de la anunțul facut de ministrul Nelu Tataru, astfel…

- Ministrul sanatații și ministrul de interne au emis ordinul comun privind instituirea obligativitații purtarii mastii de protecție, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS CoV-2 pe durata starii de alerta. Conform documentului,…