Sechestru pe averea patronilor stației GPL din Crevedia. Câte persoane cer despăgubiri în instanță Procurorul care ancheteaza dosarul exploziilor si incendiului de la Crevedia a cerut instantei arestarea preventiva a celor doi asociati ai firmei care detinea statia GPL, intrucat au promovat, timp de cel putin trei ani, sistematic, o politica bazata ”pe incalcarea repetata a dispozitiilor legale privind derularea operatiunilor de alimentare, transport, transvazare si depozitare cu combustibil […] The post Sechestru pe averea patronilor stației GPL din Crevedia. Cate persoane cer despagubiri in instanța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actionarii firmei care detinea statia GPL de la Crevedia au fost reținuți, marți, dupa ce au fost aduși la audieri la Parchetul General din București. Sunt acuzați de distrugere din culpa, care a avut ca urmare un dezastru. ”In cursul zilei de azi, in dosarul privind incendiul izbucnit pe 26 august…

- Un angajat al firmei Flagas, care a reușit sa plece din stația GPL de la Crevedia inainte de prima explozie, susține ca primele probleme au fost cauzate de o defecțiune la un camion. „Șefii știu ce s-a intamplat”, susține angajatul filmat cu camera ascunsa de Antena 1. Intr-o filmare realizata cu camera…

- Peste 100 de jandarmi au fost aduși la Crevedia pentru a cauta probe in urma exploziilor catastrofale de la sfarșitul saptamanii. Peste o suta de jandarmi au fost adusi la locul exploziilor din Crevedia pentru a cauta noi probe. Concret, jandarmii au fost pusi sa caute bucati din cisternele care au…

- Petre Florin, primarul din Crevedia, este cel mai cautat om la acest moment. Primarul a fost cautat chiar și de Diana Șoșoaca, insa a fost de negasit. Cu televiziunile la ușa, nimeni nu știa unde se afla primarul. Un cetațean a spus ca edilul din Crevedia a sarit pe geam cand a auzit ca senatoarea […]…

- Au clonat site-urile a doua banci și au golit conturile clienților. Pana acum, 41 de persoane sunt victime in dosarul instrumentat de DIICOT pe numele lor. Șapte membri ai gruparii de criminalitate organizata au fost arestați, iar 15 au fost plasați sub control judiciar. Potrivit unui comunicat al…

- Un avion care participa la operațiunea de stingere a incendiilor s-a prabușit și a explodat intr-un canion din insula Evia, Grecia. Un avion bombardier de apa Canadair cu cel putin doua persoane la bord s-a prabusit marti in timp ce actiona pentru stingerea unui incendiu de vegetatie in Grecia, pe insula…

- Traficul pe DN 1 este blocat, vineri dupa-amiaza, pe Valea Prahovei, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autocar in care se aflau 28 de persoane si un autoturism. Mai multe persoane din autoturism sunt ranite. Accidentul a avut loc la kilometrul 128+400 de metri al DN 1, in cartierul…

- Violențele continua in Franța, unde, potrivit celui mai recent bilant al Ministerului de Interne, 994 de persoane au fost arestate, vineri seara, in legatura cu revoltele care au izbucnit dupa moartea lui Nahel. 79 de politisti au fost raniti, 1.350 de vehicule incendiate, 234 de cladiri arse sau avariate.…