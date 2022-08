Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii ruși, care erau protagoniști absoluți in Costa Smeralda, Liguria, Versilia și in orașele de arta, luand cu asalt insulele Capri, Ischia și cele mai exclusiviste destinații siciliene, sunt vazuti tot mai rar in Italia, din cauza conflictului din Ucraina și a sancțiunilor impuse de UE, care…

- Pericolul mocneste pe campurile din Romania. Seceta prelungita si arsita care a pus stapanire pe mai multe zone au transformat hectare intregi in bombe cu ceas. La cea mai mica scanteie pot izbucni incendii de vegetatie masive.

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit doua autoturisme in valoare de aproximativ 200.000 lei, care erau cautate de catre autoritatile din Italia, informeaza luni, 11 iulie, Garda de Coasta. In data de 07 iulie 2022, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de…

- Italia a declarat luni stare de urgența pentru zonele din jurul fluviului Pad, care reprezinta aproape o treime din producția agricola a țarii și care trec prin cea mai grava seceta din ultimii 70 de ani, transmite Reuters.

- Printre turiștii disparuți in urma prabușirii ghețarului Marmolada din Italia s-ar afla și un grup de romani, potrivit agenției ANSA. In urma prabușirii, șase persoane au murit, noua sunt ranite și 16 sunt date disparute. Bilanțul provizoriu al prabușirii ghețarului Marmolada din Italia este de…

- Primarul unui oraș din Italia a interzis coafezelor și frizerilor sa șamponeze de doua ori parul clienților in incercarea de a conserva apa in timpul unei secete puternice care afecteaza regiunea Emilia-Romagna, informeaza The Guardian.

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a extins perioada de cod galben de pericol excepțional de incendiu, care a intrat in vigoare la data de 31 mai. Astfel, perioada de alerta meteorologica a fost stabilita pana pe 10 iunie.

- De miercuri, turiștii care ajung in Italia nu mai sunt obligați sa prezinte dovezile de vaccinare anti-COVID sau testare Turistii și calatorii care sosesc in Italia nu vor mai trebui sa prezinte, incepand de miercuri, dovezile care atesta ca s-au vaccinat, recuperat sau testat impotriva noului coronavirus,…