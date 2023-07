Secetă și când nu se vede Vaietele agricultorilor cu privire la seceta sunt auzite, in ultimul timp, cam in fiecare an. Pentru un om obișnuit, vara ceva mai racoroasa și ploile care cad parca mai des și mai agresiv arata o vreme normala. De unde sa știi daca apa ajunge unde trebuie, mai ales daca traiești la oraș, unde spațiile verzi […] Articolul Seceta și cand nu se vede apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

