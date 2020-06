Seceta se extinde. 1,3 milioane de hectare afectate

Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile de evaluare au intocmit pana in prezent procese verbale de constatare a pagubelor produse de seceta pe o suprafata de 1,3 milioane de hectare, din cele 2,9 milioane care au fost insamantate in toamna anului trecut, a declarat, joi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros,…

- In Romania avem 1,6 milioane de hectare de culturi agricole calamitate de seceta, iar 941.000 de hectare au fost deja verificate, a declarat, luni, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa. "In ceea ce priveste procesele verbale de constatare a pagubelor, din instiintarile facute…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, sustine ca in cel mult 10 zile va avea evaluarea pagubelor produse de seceta la culturile insamantate in toamna, dar, din pre-evaluarile actuale, suprafetele grav afectate nu depasesc 1,2 milioane de hectare, noteaz[ Agerpres. "Seceta este…

- Toate judetele din Moldova si din sudul tarii sunt afectate de seceta si toate culturile semanate in toamna pe 2,9 milioane de hectare, dar gradul de afectare este diferit si pe zone si pe culturi, a anuntat, joi, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.…

