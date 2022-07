Stiri pe aceeasi tema

- Scumpirea painii devine o masura tot mai previzibila pentru urmatoarele saptamani, cel mai tarziu din toamna. Motivul: productia de cereale cu mult sub asteptari, care va duce in mod sigur la scumpirea graului si a fainii. Brutariile isi permit preturile vechi cat inca mai au stocuri de faina.

- Seceta incepe sa afecteze și sistemul energetic. Debitele raurilor sunt in scadere, iar contribuția hidrocentralelor la productia nationala a scazut chiar si la jumatate fata de normal.

- Fermierii anunța noi creșteri de prețuri pana la toamna, iar painea s-ar putea scumpi cu 10 procente. Seceta a distrus culturile de grau, prețul ingrașamintelor s-a triplat, iar scumpirile carburanților și a gazului se vor reflecta din plin in prețul final de la raft. Producția de grau este mai redusa…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) se intoarce la vremurile bune, in ceea ce privește producția de energie electrica. Produce energie electrica la capacitatea de acum 5-6 ani de zile. A fost pus in funcțiune in premiera in ultimii ani al șaptelea grup energetic pe baza de carbune. In momentul de fața,…

- Germania. Populația va plati mai puțin pentru energia electrica, incepand cu 01 iulie. Parlamentul a eliminat o taxa speciala. Prețul energie electrice in Germania pentru consumatorii casnici va scadea de la 01 iulie, dupa ce guvernul a decis eliminarea suprataxei EEG...

- Premier Energy cere ANRE majorarea tarifului la energia electrica de la 2,17 lei pana la 2,71 lei pentru un kilowatt ora. O solicitare in acest sens a fost publicata pe pagina oficiala a Agenției, scrie Publika.md . In document se menționeaza ca: „Prețul mediu de procurare a energiei pentru anul 2022…

- Ministrul Mediului, Iuliana Cantaragiu, recunoaste ca prelungirea autorizatiei pentru uzina metalurgica de la Ribnita reprezinta compromisul identificat cu stanga Nistrului pentru a obtine un pret redus la energia electrica. Ea spune ca uzina a depus deja cerere pentru a obtine autorizatia de mediu…

- Pretul la energia electrica pentru consumatori se va mentine la acelasi nivel inca o luna de zile, pana la 31 mai curent. Despre aceasta a anuntat intr-o conferinta de presa prim-ministra Natalia Gavrilita dupa incheierea sedintei Comisiei pentru situatii exceptionale din seara zilei de 29 aprilie.…