Izvorul fluviului Tamisa, situat in Anglia, s-a deplasat pentru prima data in istoria cunoscuta cu opt kilometri in aval, informeaza DPA.

- Romania trece printr-o perioada in care deficitul de precipitatii este unul semnificativ, iar semnalele sunt in continuare ca situatia nu se va schimba, ceea ce va face cu siguranta ca acest an agricol sa fie unul dintre cei mai secetosi din istorie, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES,…

- Zborurile spre si de pe aeroportul Luton din Londra au fost temporar intrerupte luni dupa ce temperaturile caniculare au deteriorat o portiune din pista, determinand companiile aeriene sa-si intarzie sau sa-si indrepte avioanele spre alte destinatii, relateaza Reuters. Temperaturile au fost de peste…

- Specialistul meteo al canalului CNN s-a uitat pe temperaturile care sunt estimate pentru saptamana viitoare in Marea Britanie și susține ca „anticiparile climei se implinesc cu 28 de ani mai devreme”. Și in Romania se va ajunge la temperaturi periculoase pentru organism. Acum doi ani de zile, climatologii…

- Serviciul meteorologic din Marea Britanie, Met Office, a declarat vineri stare de urgenta nationala si a emis o alerta roșie de ”caldura extrema” pentru anumite regiuni din Anglia, valabila luni, 18 iulie, si marti, 19 iulie, cand temperaturile ar putea atinge maxime record, relateaza Reuters . ”Temperaturi…

- Temperaturile in creștere au pus stapanire pe unele parți ale Europei, care abia și-a revenit dupa ultimul val de caldura. Seceta și incendiile de padure au afectat Spania și Portugalia, iar caldura torida s-a extins in Franța și in Regatul Unit, scrie BBC. Temperaturile vor atinge cote maxime joi…

- Batranul continent se pregateste pentru un nou val canicular. Temperaturile in creștere au pus stapanire pe unele parți ale Europei, care abia și-a revenit dupa ultimul val de caldura. Seceta și incendiile de padure au afectat Spania și Portugalia, iar caldura torida s-a extins in Franța și in Regatul…

- Situatie dramatica in nordul Italiei, unde este cea mai grava seceta din ultimii 70 de ani. Raurile si lacurile au secat rapid, iar temperaturile depasesc, in mod obisnuit, 40 de grade. In sudul tarii este si mai cald, iar temperaturile ajung la 45 de grade Celsius.