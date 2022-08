Stiri pe aceeasi tema

- Valurile de canicula si seceta care au parjolit Franta in ultimele saptamani au creat si un castigator involuntar, producatorii de sare de mare din regiunea Guerande, din nord-vestul Frantei, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Sarea de mare cu denumire de origine protejata „Fleur de Sel de Guerande”…

- In Spania, anul 2022 este deja cel mai devastator in ceea ce priveste incendiile forestiere de la debutul masuratorilor, relateaza Agerpres. In primele sapte luni ale anului, flacarile au distrus mai mult de 197.000 de hectare de padure, a relatat postul public de televiziune RTVE, citand observatiile…

- Autoritatile mexicane au decretat stare de urgenta pentru seceta „severa, extrema sau exceptionala” in anumite locuri din tara, o masura care intra in vigoare miercuri, relateaza AFP.

- Canicula practic pe tot globul! Temperaturile extreme au cuprins Europa, China, sud-vestul și centrul SUA. Seceta și incendiile de padure au afectat Spania și Portugalia, iar caldura torida s-a extins in Franța și Marea Britanie.

- Ousmane Dembele (25 de ani) e tentat sa-și prelungeasca ințelegerea cu Barcelona scadenta in aceasta vara! Extrema din Franța a tot ezitat sa ofere un raspuns catalanilor, care il tot preseaza cu un nou contract inca din urma cu un an. Și pentru ca nu a avut multe variante in mercato, Dembele e acum…