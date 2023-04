Seceta a forțat autoritațile panameze sa intrerupa traficul maritim in canalul care leaga oceanele Atlantic și Pacific, in timp ce o criza de aprovizionare cu apa amenința viitorul acestei cai navigabile cruciale. Doua lacuri artificiale care alimenteaza canalul din provincia Colon au fost epuizate din cauza lipsei de precipitații. "In fiecare zi este tot mai puțina apa in acest lac Alhajuel