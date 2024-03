Seceta blochează Canalul Panama Peste 50 de nave au stat la coada pentru a traversa Canalul Panama zilele trecute din cauza secetei prelungite care a determinat operatorul canalului sa reduca numarul de traversari. Printre navele blocate se numara petroliere și cargouri care transporta alimente. {{734841}}Așteptarea mai lunga face ca taxele pe care le platesc navele sa fie acum de aproximativ opt ori mai scumpe decit in mo Citeste articolul mai departe pe noi.md…

