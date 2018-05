Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte catalan Carles Puigdemont a declarat sambata ca va ramane in Berlin cat timp o justiția germana va delibera daca il va extrada in Spania pentru acuzații privind gestionarea fondurilor publice, adaugand ca spera ca pana la urma sa poata sa se stabileasca in Belgia, transmite Reuters.

- Procurorii germani au decis marti sa solicite unui tribunal regional extradarea fostului lider catalan Carles Puigdemont catre Spania, unde acesta este acuzat de rebeliune in legatura cu demersurile sale de anul trecut privind independenta Cataloniei, transmit DPA, AFP si Reuters. Carles…

- Cel putin 89 de persoane au fost ranite, iar alte patru au fost retinute in timpul protestelor fata de arestarea lui Carles Puigdemont, dupa ce fostul lider catalan a fost retinut in Germania in baza unui mandat de arestare international emis de Spania, scrie News.ro, citand Sky News.

- Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, care il acuza de rebeliune, a fost retinut de politie in Germania, a anuntat duminica avocatul sau, potrivit dpa. Puigdemont a fost retinut in momentul in care a trecut granita in Germania dinspre Danemarca, in drumul…

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, a anuntat miercuri seara ca Jordi Turull este noul candidat pentru aceasta pozitie.Turull, fost purtator de cuvant al guvernului catalan, este anchetat in legatura cu proclamarea independentei regiunii fata de Spania la 27 octombrie 2017,…

- Fostul lider catalan, Carles Puigdemont, isi va retrage candidatura la conducerea regiunii din nord-estul Spaniei, cedandu-si locul altui candidat, a relatat joi cotidianul El Nacional, citand surse din partidul lui Puigdemont, Junts per Catalunya, transmite Reuters. Puigdemont il va propune…

- Fostul lider catalan, Carles Puigdemont, isi va retrage candidatura la conducerea regiunii din nord-estul Spaniei, cedandu-si locul altui candidat, a relatat joi cotidianul El Nacional, citand surse din partidul lui Puigdemont, Junts per Catalunya, transmite Reuters.Puigdemont il va propune…

- Parlamentul catalan, dominat de separatisti, va tine la 1 martie o sesiune plenara pentru a încerca sa deblocheze învestirea unui nou presedinte al guvernului regional, în timp ce Carles Puigdemont ramâne singurul candidat, a anuntat vineri legislativul de la Barcelona, scrie…