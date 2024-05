Zboruri noi pe un aeroport important din România Incepand din luna iulie 2024, Aeroportul Internațional din Sibiu va introduce noi zboruri directe catre destinații importante din Europa. Prețurile biletelor pentru aceste zboruri incep de la 99 euro. Compania romaneasca FlyLili a anunțat deschiderea a cinci noi rute internaționale directe de pe Aeroportul Internațional Sibiu. Noile destinații vor include Nuremberg și Stuttgart in Germania, Milano-Malpensa și Roma-Fiumicino in Italia, precum și Barcelona in Spania. ”Suntem o companie aeriana in dezvoltare și am acordat o atenție deosebita pregatirilor necesare inainte de a deschide aceste noi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

