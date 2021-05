Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR PLUS de Alba, Beniamin Todosiu, a depus in Parlamentul Romaniei un proiect legislativ care va stimula inființarea și susținerea programelor publice de tip ,,Școala dupa școala”. Proiectul a primit susținerea a 20 de parlamentari ai Alianței USR PLUS, care au semnat și ei inițiativa legislativa…

- Actiuni de verificare a respectarii masurilor, in contextul pandemiei. Politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta, impreuna cu jandarmi ai I.J.J. Constanta, respectiv G.J.M. Tomis, pompieri din cadrul I.S.U. Dobrogea si politisti din cadrul Politiei Locale Constanta au organizat, in cursul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat vineri prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Dupa prima saptamana de frig din prognoza, sunt așteptate temperaturi normale. Astfel, in saptamana 22 – 29 martie valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru acest interval,…

- Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 183/2020 care prevede posibilitatea desfasurarii, pe o perioada de 6 luni, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante in cadrul institutiilor si autoritatilor publice, a fost promulgata marți de presedintele Klaus Iohannis. Ordonanta…

- Intrebarea mi-a fost pusa in scris, fiindca cei care ma știu au aflat ca am capatat darul nemilos al muțeniei. Am luat la rand in minte mai intai pe cei care au lucrat la AMPress. E o fata simpatica ajunsa consilier prezidențial la Iohannis, unul a fost o vreme parlamentar, dar a fost mai bun in presa…

- MUNICIPIUL SEBEȘ,DIRECȚIA TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE.ANUNȚ FOARTE IMPORTANT IN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE CARE DEȚIN IN PROPRIETATE SPAȚII UTILIZATE IN SCOP NEREZIDENȚIAL ȘI SPAȚII CU DESTINAȚIE MIXTA (REZIDENȚIAL ȘI NEREZIDENȚAL) PENTRU CONTRIBUABILII PERSOANE FIZICE CARE DEȚIN SPAȚII…

- Potrivit raportului Curții de Conturi, Guvernul condus de Viorica Dancila a alocat peste 4.000 de milioane de lei din Fondul de rezerva, prin derogari de la Legea finanțelor publice. In Raportul Curții de Conturi pe anul 2019 se arata ca s-a continuat practica alocarii Fondului de rezerva bugetara la…

- Primaria Sebeș – Anunț pentru contribuabilii persoane fizice care dețin in proprietate spații utilizate in scop nerezidențial și spații cu destinație mixta 1. Pentru contribuabilii persoane fizice care dețin spații utilizate exclusiv in scop nerezidențial Conform art. 458 din Legea nr.227/2015 privind…