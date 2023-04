Stiri pe aceeasi tema

- Hubert Thuma, vicepreședinte al PNL pentru regiunea București – Ilfov și președinte al PNL Ilfov, a fost desemnat prin vot de membrii Biroului Politic Național sa conduca interimar filiala PNL București. Thuma va exercita atribuțiile de președinte al PNL București timp de maximum 3 luni pana cand se…

- Un roman in varsta de 49 de ani, angajat ca gradinar la un pictor austriac celebru, a furat tablouri in valoare de peste 320.000 de euro. Acestea au fost gasite in urma unor percheziții facute in judetele Timis si Caras-Severin. ”La data de 10 noiembrie 2022, polițiști ai serviciilor de investigații…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, sambata, intr-un nou discurs, ca in acest an cooperarea Ucrainei cu institutiile europene va fi si mai semnificativa, pentru a se “pregati in mod activ totul pentru aderarea tarii la Uniunea Europeana”. Zelenski a mai precizat ca guvernul ucrainean…

- SUA a anuntat ca va asigura asistenta umanitara de urgenta in valoare de 85 de milioane de dolari Turciei si Siriei, dupa cutremurele puternice care au ucis peste 21.000 de oameni, potrivit Reuters. Anuntul facut, joi, de Agentia SUA pentru Dezvoltare Internationala (USAID) a venit la scurt timp dupa…

- Siria a activat Mecanismul de protectie civila al UE la doua zile dupa puternicele cutremure de luni. Anunțul a fost facut miercuri de comisarul european pentru ajutor umanitar si gestionarea crizelor, Janez Lenarcic. El a indemnat statele membre ale blocului comunitar sa ofere o astfel de asistenta,…

- Procurorii DNA cer Tribunalului București arestarea pentru 30 de zile a directorului Romarm Gabriel Țuțu și a lui Alexandru Pițurca, fiul fostului selectioner al echipei nationale de fotbal Victor Piturca. Anunțul a fost facut, marți, de DNA, intr-un comunicat de presa. „In cauza mediatizata prin comunicatul…

- Liderul PNL Nicolae Ciuca a anuntat, luni, ca Biroul Politic National al partidului a decis ca prim-vicepresedintele formatiunii, Dan Motreanu, sa coordoneze si sa conduca echipa PNL de tranzitie pentru rotatia premierilor din luna mai. „Am luat decizia ca pana la finalul lunii februarie, cand vom avea…