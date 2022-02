Stiri pe aceeasi tema

- Incepe ”Imperiul Leilor”, emisiunea in care puternici investitori dau șanse propunerilor de afaceri din partea anteporenorilor. Cea mai populara emisiune de business va debuta miercuri, de la 21.30, la Pro Tv. Sezon dupa sezon, emisiunea este rodul unor investiții record pentru o producție de televiziune.…

- Dupa ce mitul succesului lui Dan Negru in programele de Revelion s-a spulberat (Pro TV clasandu-se in noaptea dintre ani in fața Antenei 1, pentru prima oara in ultimii 21 de ani), popularul prezentator s-a vazut nevoit sa faca o schimbare din temelie. Cel care, in urma recordurilor de audiența precedente…

- Ajuns milionar in dolari inainte de 22 de ani, Sebastian Dobrincu recunoaște: ”Nici nu am terminat liceul!” Puștiul unul dintre cei mai tineri milionari din Silicon Valley, a carui imagine a devenit sinonima cu succesul in IT s-a reintors in țara unde a fost cooptat in echipa de investitori ”Imperiul…

- 11 maști, una mai spectaculoasa decat alta, vor urca in ultima seara din an pe scena Revelionului Starurilor 2022 - Razboiul Generatiilor, prezentat de Dan Negru de la ora 22:00, pe Antena 1. Celebritati din diverse domenii se vor ascunde in spatele acestora, in vreme ce vedetele aflate in platou vor…

- Cel ce a fost capitan al FCSB, Alexandru Bourceanu și-a deschis un cochet restaurant pe Calea Floreasca, loc unde și-a expus tricourile sub care a jucat dar și ale unora dintre cei mai buni jucatori de fotbal din Europa, cu care a dat piept in cariera sa. In varsta de 36 de ani, Bourceanu este zi…

- Sebstian Dobrincu (23 ani), cel mai tanar milionar din Silicon Valley, intra in televiziune. Tanarul roman a carui imagine a devenit sinonima cu succesul in IT se pare ca va intra in echipa Leilor din noul sezon ”Imperiul Leilor” (Pro TV). Emisiunea i-a adus in prim plan pe Dan Șucu, Cristina Batlan,…

- Rapper-ul Puya, a fost invitata sa iasa dintr-un supermarket pentru ca nu porta masca de protecție. Cum agentul de paza nu a putut face fața certei iscate intr-un magazine din sectorul 1, acsta a chemat o echipa de intervenție pentru restabilirea ordinii. Efervescentul hip-hoper, pe numele sau Dragoș…

- „Exista elemente care ne fac sa credem ca este ceva serios”, a declarat duminica secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana, in contextul mobilizarii de forțe militare ruse la granița cu Ucraina. „Am mai avut in luna iunie, anul acesta, o mobilizare poate similara ca numar de trupe”, a spus Mircea…