- Educația are un procent de 11% din Planul Național de Redresare și Reziliența ( PNRR ), a anunțat astazi ministrul investițiilor și proiectelor europene Cristian Ghinea, care prezinta structura actualizata a PNRR, pe care Romania o va trimite Comisiei Europene. Ministrul a spus ca fondurile totale alocate…

- „Concluzii simple și clare dupa dezbaterea de astazi de la Comisia de afaceri europene din Camera Deputaților unde, la invitația mea și a colegilor PNL, au participat europarlamentarii Siegfried Mureșan și Dragoș Pislaru, alaturi de colegul Ion Ștefan și alți deputați interesați de Planul Național…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a propus o serie de investiții care trebuie sa fie finanțate cu prioritate din fonduri europene prin Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Propunerile au fost facute in ședința de miercuri a Uniunii Județene a Consiliilor ...

- Cel mai mare instrument financiar al Uniunii Europene din istorie, Mecanismul de Redresare si Rezilienta, este supus la vot in Parlamentul European marti, 9 februarie. Bugetul stabilit de Comisia Europeana pentru acest mecanism este de 672 de miliarde de euro. "Simt o mare responsabilitate…

- ”Azi e o zi istorica pentru Europa. Se da votul final in Plenul Parlamentului European pe Mecanismul de Redresare si Rezilienta, cel mai mare instrument financiar al Uniunii Europene din istorie, cu un buget de 672,5 miliarde de euro, care va fi disponibil statelor membre pentru a recupera decalajele…

- Europarlamentarul Dragos Pislaru afirma ca este ”o zi istorica” pentru Europa, intrucat se da votul final pentru Mecanismul de Redresare si Rezilienta, cel mai mare instrument financiar al Uniunii Europene din istorie, cu un buget de 672,5 miliarde de euro, potrivit news.ro. ”Simt o mare responsabilitate…

- ”Romania are o oportunitate uriașa la acest inceput de an și in același timp o provocare imensa, sa finalizeze rapid Planul Național de Redresare și Reziliența prin care putem finanța proiecte de de dezvoltare de peste 30 miliarde de Euro.Dupa votul in comisiile de specialitate din Parlamentul European…