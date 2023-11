Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei a aprobat in Adunarea Generala a Acționarilor Complexul Energetic Valea Jiului, in calitate de unic acționar, semnarea unui Acord-Cadru de Cooperare cu un investitor australian, Green Gravity. Acordul vizeaza explorarea posibilitatea aplicarii tehnologiei inovative de stocare a energiei…

- Compania de stat Oil Terminal, aflata sub autoritatea tutelara a Ministerului Energiei, informeaza acționarii și investitorii ca, pana la data limita de 20.10.2023, au fost depuse intenții pentru dezvoltarea unui terminal pentru bitum in Portul Constanța de catre: 1. Takida Terminal S.R.L.; 2. Euronova…

- Romania și Portugalia vor coopera in cadrul unui Grup de Lucru in domeniul energiei, dupa ce luni, la Lisabona s-a semnat Memorandumul de Ințelegere intre Ministerul Mediului și al Acțiunii Climatice din Republica Portugheza și Ministerul Energiei din Romania, in prezența președintelui Klaus Iohannis…

- Potrivit ministerului Energiei, ”pentru prestarea serviciul de interes public de catre Societatea Complexul Energetic Valea Jiului SA, in lunile ramase ale anului 2023, se va acorda o justa compensatie in valoare de 65.804.000 RON, suportata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului…

- Guvernul Canadei intentioneaza sa puna la dispozitie 3 miliarde de dolari canadieni pentru finantarea noilor reactoare nucleare CANDU ale centralei de la Cernavoda, informeaza Ministerul Energiei. „Astazi la Ottawa, Sebastian Burduja, ministrul roman al energiei, si Jonathan Wilkinson, ministrul canadian…

- ”Noi vesti pentru Tarnita – Lapustesti. S-a incheiat consultarea de piata, trecem la licitatia pentru studiul de fezabilitate. Pentru anuntul lansat pe 1 august de SAPE SA pentru etapa de cercetare de piata, pentru stabilirea valorii estimate, respectiv a pretului estimativ pentru fiecare faza de proiect…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a avut astazi discuții la cinci ministere și companii din București pentru a rezolva problemele comunitații și pentru a discuta despre proiecte de dezvoltare. ”Am avut discuții la București la mai multe ministere si structuri guvernamentale. Am purtat discuții…