- Chartered Financial Analyst Society (CFA) Romania, in parteneriat cu Centrul de Cercetari Bancare și Financiare (CEBAFI) și Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova, organizeaza joi, 29 martie 2018, la sala 228 (sediul central al Universitații din Craiova, ...

- Triplu eveniment cultural la Iași! Pianistul Streba Ionel vine in Romania, in orașul natal Iași pentru a susține trei evenimente de excepție! Cu inima! Proiectul Cultural Internațional Muzicenii romani canta ACASA debuteaza cu un Curs de maiestrie pianistica susținut la Biblioteca Centrala Universitara…

- Trimisul special al AGERPRES, Ionut Mares, transmite: Parlamentul European a adoptat marti, in sesiune plenara la Strasbourg, o lege pentru reducerea emisiilor de CO2 din industrie in Uniunea Europeana, pentru a incepe implementarea angajamentelor din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice,…

- Ministerul Afacerilor Externe iși exprima profundul regret fața de trecerea la cele veșnice a unei personalitați de excepție a Romaniei, istoricul, diplomatul și omul de cultura Neagu Djuvara MAE Licențiat in istorie la Sorbona in 1937, cu un doctorat in drept (1940) și un doctorat de stat sub conducerea…

- Reputatul istoric, eseist, filosof, jurnalist și diplomat, Neagu Djuvara, s-a stins din viața astazi, la varsta de 101 ani. Indragitul om de cultura a avut un trecut desprins parca dintr-un roman de aventuri. Neagu Djuvara a fost una dintre cele mai indragite personalitati culturale ale Romaniei. La…

- Neagu Djuvara s-a nascut in 1916, intr-o familie cu origini aromane, din partea tatalui, asa cum el insusi a povestit deseori. Din partea mamei, originile au fost aristocrate: istoricul s-a tras din boieri vechi - Gradistenii -, fiind astfel inrudit cu mari familii romanesti - Basarabii, Musatinii,…

- Istoric, diplomat, filozof, jurnalist și scriitor, Neagu Djuvara a incetat azi din viața, la varsta de 101 ani. Una dintre cele mai iubite și apreciate personalitați culturale din Romania, Neagu Djuvara s-a remarcat prin activitatea sa, prin eleganța și diplomație. Cariera lui se intinde pe cateva decenii…