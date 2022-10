Stiri pe aceeasi tema

- Damaris și Sebaidin au avut parte de o noua discuție in casa Mireasa, la scurt timp de la decizia ca nu vor sa se mai cunoasca. Cei doi au vorbit despre relația lor de „prietenie” in preajma Gabrielei și lui Valentin.

- Mama lui Viorel a avut o intervenție telefonica in direct la Mireasa: Capriciile Iubirii, moment in care și-a exprimat aprecierea fața de relația pe care fiul ei o are cu Deni. Doamna Rodica a ținut sa-i dea și un sfat fetei și anume sa aiba incredere in iubitul ei.

- Andreea Bostanica este cunoscuta de pe TikTok. Tanara a reușit sa intre rapid in grațiile adolescenților și copiilor, atat pentru vocea sa, cat și pentru frumusețea rapitoare. Recent, pe Andreea o gasești mereu pe live-urile de pe TikTok. Ce spune Andreea despre relațiile sale amoroase.

- In ultimele luni au tot aparut zvonuri privind o posibila relație amoroasa intre Elena Chiriac și Alex Delea de la Survivor Romania 2022. Intre cei doi finaliști pare sa existe mai mult decat o frumoasa relație de prietenie, potrivit carcotașilor. Ce spune caștigatorul show-ului din Republica Dominicana…

- In ediția din aceasta seara la Mireasa, Damaris și Sebaidin au pus punct cunoașterii. Cei doi concurenți din casa au decis ca este mai bine sa se opreasca aici și sa nu formeze un cuplu. Mai mult decat atat, concurenta a mai spus, cu lacrimi in ochi, ca este dezamagita ca s-a atașat de doamna Dorina.

- Damaris de la Mireasa sezon 6 i-a povestit lui Sebaidin ca a vrut sa se sinucida de ziua ei. Mama fetei a dus-o la medic, care a redirecționat-o la un psihiatru. Acesta a luat decizia sa o interneze la un spital de specialitate.

- Jorge și Ramona se cunosc de 10 ani. Au o casnicie frumoasa și un baiețel impreuna. Cei doi mai au cate un copil din primele casnicii, cu care au o relație speciala. Recent, artistul a dezvaluit cum este relația cu soția lui, dar și cum s-au cunoscut, in urma cu 10 ani. „Relația este din ce in ce mai…

- Doamna Mia a publicat un nou filmuleț pe canalul de Youtube și a discutat despre cuplurile din finala sezonului 5 Mireasa. Simpatica, așa cum o știm, mama lui David a comentat pe rand imagini cu cele trei cupluri dupa ieșirea din casa Mireasa.