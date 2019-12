Stiri pe aceeasi tema

- Joi, Cafeneaua critica propune vizitarea marii expozitii Maitec de la Muzeul National de Arta al Romaniei – MNAR, din Palatul Regal, la Parterul Galeriei Nationale, si o discutie despre expozitie, la fata locului. Vernisata pe 31 octombrie 2019, deschisa pana pe 31 ianuarie 2020, expozitia #Maitec/…

- Universitatea din Craiova organizeaza, timp de doua zile, cea de a patra editie a Forumului Carierei, eveniment care reunește elevi și studenți, antreprenori, autoritați și instituții locale. La aceasta editie si-au anuntat prezenta 30 de firme mari din regiune, care vin sa-și prezinte locurile de munca…

- Roger Chartier este unul dintre cei mai importanți specialiști la nivel mondial in ceea ce am putea numi practica lecturii si a scrierii. El a fost la București, unde-a ținut o conferinta la Facultatea de Litere si a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universitatii.

- Autor: Stelian ȚURLEA „Am publicat o singura carte de poezie, , la Casa de Editura Max Blecher – declara intr-un interviu Ana Donțu. A fost in 2015, nu știu in ce masura se mai poate gasi in librarii. Poezia mea s-a desprins treptat din jurnal, pentru ca, daca era ceva ce scriam constant, atunci asta…

- Sapte personalitati culturale au fost decorate cu Ordinul Artelor si Literelor de ambasadorul Michele Ramis pentru contributia "remarcabila" la succesul Sezonului Franta - Romania, potrivit unui comunicat al misiunii diplomatic franceze la Bucuresti potrivit Agerpres. Ceremonia a avut loc, miercuri,…

- Pe 13 noiembrie se sarbatoreste Ziua Dramaturgiei Romanesti (e data la care a avut loc, in 1884, premiera Scrisorii pierdute a lui Caragiale). Ocazie cu care, in prelungirea datei aniversare, pe 14 noiembrie, Cafeneaua critica propune o discutie despre starea genului la noi: cum se prezinta istoria…

- La editura Corint a aparut recent o carte realizata de Liliana Corobca, in parteneriat dialogal, daca mi se permite exprimarea, cu Radu Negrescu Șuțu, intitulata Iluzia cristalizarii. Comunism, exil destine. Despre Liliana Corobca, absolventa a Facultații de Litere a Universitații de Stat din Republica…

- Astazi se implinesc 109 ani la nasterea lui Tascu Gheorghiu, fin si boem intelectual, nascut la Constanta, pe 20 septembrie 1910, intr o familie instarita, cu origini grecesti. A facut studiile liceale in orasul natal, apoi Facultatea de Litere si Filosofie a Universitatii din Bucuresti. A fost fondator…