- Doua filme franceze in stilul specific al cinematografiei franceze sunt aduse la Timișoara, in parcul Regina Maria, de Launmomentdat in parc 2023 și Institutul Francez, la sfarșitul acestei saptamani. La „Seara filmelor Franceze” va fi proiectat sambata, de la ora 21:30, filmul „Les magnetiques”, realizat…

- Amatorii de muzica electronica din Timișoara au avut parte de un adevarat maraton de party la sfarșitul saptamanii trecute in Timișoara, la Faber. Distracția a inceput in timpul zilei cand cei de la Spontan au organizat o petrecere inclusa in seria de manifestari prilejuita de deschiderea bienalei Art…

- Prin definiție, etichetele din industria muzicala actuala – ce cuprind stiluri și amestecuri in care cutumele se intrepatrund – fac ca trierea valorilor autentice sa fie cat se poate de dificila Joi seara, formația timișoreana Ravi și TrupaHazard a susținut un concert sub eticheta de „altfel de folk…

- La sfarșitul saptamanii trecute, membrii formației Pragu’ de sus au lansat melodia „Cei care iubim Timișoara”, care va avea parte și de un videoclip in viitorul apropiat. Evenimentul de lansare a acestui single a inclus un concert pe maul Begai, la Porto Arte, loc unde, ca și in ocaziile anterioare,…

- Nesimțire și tupeu. Un șofer beat a produs un accidnet cu victima vineri dupa masa in Timișoara. Un barbat in varsta de 52 de ani a condus un autoturism pe strada Matasarilor din Timișoara, dinspre strada Lalelelor, iar la un moment dat a patruns pe sensul opus de mers și a intrat in coliziune cu ...…

- ADVERTORIAL. Va pregatiți deja cu nerabdare pentru minivacanța de 1 Mai și pentru weekend-urile insorite care vor urma? Ghici ce?! Am cautat sa gasim pentru voi cele mai bune și confortabile soluții de articole sportive și de cea mai buna calitate!

- Intalnirea spectatorilor din Timișoara cu doi monștri sacri ai scenei autohtone – Horațiu Malaele și Nicu Alifantis – s-a lasat cu o seara plina de aplauze și ovații in incinta Casa del Retro, unde un public care a umplut pana la refuz aceasta locație a avut parte de un spectacol plin de savoare. Era…

- Amatorii de ciclism vor putea pedala, sambata și duminica, 25-26 septembrie, de la Timișoara pana la Zrenjanin (in Banatul sarbesc), pe pista de pe digul Begai. Frontiera de pe pista de cicloturism va fi deschisa o data pe luna.