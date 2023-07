Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul roman David Popovici a caștigat, duminica, finala de 200 m liber la competiția Sette Colli Trophy, anunța Federația Romana de Natație pe pagina de Facebook. „David Popovici și-a incheiat evoluțiile la ediția a 59-a a Sette Colli Trophy in stil de mare campion. In aceasta seara, la Roma, inotatorul…

- O stire de prin septembrie 2022, nebagata in seama de marea majoritate a lumii m-a determinat sa fac o vizita la inceputul lunii aprile 2023 pe meleagurile de bastina a lui Chris, prieten drag stabilit acum cativa ani in Targu Mures care totusi ne-a parasit mult prea devreme inaltandu-se la ceruri inainte…

- Editorial Sursa articolului: Alexandra Pacuraru: „Treziți-va! Tot ce facem aici este doar pentru siguranța dvs! Sa va mențineți sanatoși, sa gandiți liber" Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Luna iunie marcheaza un an de la lansarea Disney+ in Romania, iar abonatii vor avea parte de premiere de exceptie, printre care se numara si marele succes „Avatar: Calea Apei”. Samuel Jackson in rolul lui Nick Fury ajunge la Disney+ in mult asteptata serie de spionaj de la Marvel „Invazia secreta”.In…

- 12 copii de la secția de Natație a clubului CS MUREȘUL, au ales sa munceasca de 1 Mai obținand 12 medalii, participand la "Cupa Bistriței" organizat la Bacau. Rezultate obținute sunt urmatoarele: – Socol Victor 2014 Loc 50m liber Loc 50m fluture Loc 50m spate cel mai bun sportiv din categorie – Craciun…

- La 29 aprilie 1616, Bethlen Gabor a acordat orașului statutul de oraș regal liber, ziua de astazi fiind considerata ca fiind ziua de naștere a Targu Mureșului modern. Privilegiul acordat ii permitea orașului sa dețina armata proprie, conferea cetațenilor dreptul de a avea propria instanța de judecata,…

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș au aprobat joi, 30 martie, intr-o ședința ordinara de lucru, cu majoritate de voturi, incheierea unui acord de parteneriat intre Municipiul Targu Mureș și Asociația Grupul Milvus in vederea utilizarii unei suprafețe de teren de aproximativ 400 de metri patrați,…

- Ceremonia religioasa a avut loc in biserica de lemn de acolo, veche de peste 250 de ani, care a fost deschisa pentru credinciosi aproape de miezul noptii. Potrivit traditiei, la finalul slujbei, au fost impartite Sfintele Pasti celor prezenti. Astazi muzeul va fi deschis intre orele 11 si 18, iar de…