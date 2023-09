Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar cateva minute, un accident de circulație a avut loc pe DN 1C, in intersecția spre Hideaga, in polul accidentelor din Romania. N-a trecut nici o saptamana de la precedentul accident. Material in actualizare! Source

- In urma cu puțin timp, pe centura din Baia Mare a avut loc un accident de circulație. Conducatorul unui autotren a pierdut controlul volanului și a ieșit in decor, blocand o banda de circulație. In aceste momente a intervenit un echipaj de poliție Material in actualizare. Source

- Preasfinția Sa Vasile Bizau, Episcop de Maramureș l-a numit in funcția de purtator de cuvant al Episcopiei greco-catolice de Maramureș pe parintele dr. Nicoara George. Parintele Nicoara George s-a nascut in Baia Mare, in 11 martie 1988. Dupa anii de școala generala in orașul natal a urmat cursurile…

- Miercuri, 13 septembrie, intre orele 9.00 si 12.00, circulatia rutiera va fi restrictionata pe strada Vasile Lucaciu, intre strazile Oltului și Electrolizei. Fiind Ziua Pompierilor din Romania și a implinirii a 175 ani de la batalia de pe Dealul Spirii, ISU Maramureș organizeaza in zona respectiva o…

- In urma cu doar cateva minute, un accident a avut loc la intrare in Tauții de Sus dinspre Baia Sprie. In urma accidentului, s-a format o coloana de autoturisme pana la intrare in municipiu Baia Mare. Material in actualizare! Tot astazi, in Mogoșești o mașina a ajuns in șanț! Source

- Grav accident cu putin timp in urma pe DN 1C. Accident rutier. Dupa impactuls dintre un TIR si un autoturism au rezultat trei victime. La fata locului s-au deplasat echipaje ale Detasamentului de pompieri din Baia Mare cu echipajul de descarcerare, 2 echipaje SMURD si un echiaaj de la Punctul de Lucru…

- Reprezentantii ISU Maramures anunta interventie cu un echipaj de prim ajutor și un echipaj Descarcerare in Baia Mare. Potrivit informatiilor ISU, pe bd. Unirii o femeie a cazut de la inalțime. Persoana a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale. Deocamdata nu se cunosc imprejurarile in…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Maramures anunța organizarea unui curs de patiser in Baia Mare, gratuit, destinat tinerilor cu varsta cuprinsa intre 16 și 29 de ani, care nu lucreaza și nu urmeaza o forma de invațamant și nici nu se pregatește in vreo meserie. La final tinerii…