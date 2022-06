Stiri pe aceeasi tema

- Sean Norvis ne incanta cu un nou mix realizat pe un ponton privat amplasat pe mijlocul Lacului Surduc, din județul Timiș. “Mi-am propus ca, cel puțin o data pe an, sa ma conectez cu natura așa cum știu eu mai bine, prin muzica. Anul trecut am mixat in Cetatea Șoimoș, in Lipova. In acest an am ales ca…

- Cu 15 zile inainte de data la care se implinesc 42 de ani de la accidentul de la Huțani, Televiziunea Romana a prezentat in premiera documentarul ”Autobuzul morții” realizat de echipele de la ”Adevaruri despre trecut” TVR, producator Raluca Rogojina și de la ziarul Botoșaneanul, redactor șef Gabriela…

- Moment inedit surprins in Vaslui. Mai multe persoane, printre care si o pereche de miri au incins o hora traditionala chiar in mijlocul unei sosele, pe acordurile unei fanfare. Cel mai probabil, oamenii care s-au prins in dans se indreptau catre petrecerea care marca unul dintre cele mai importante…

- Kali Uchis a lansat piesa “Desafinado”. Noua melodie aparține coloanei sonore a filmului „MINIONS: THE RISE OF GRU” și este un cover al cantecului cu același nume realizat de Stan Getz & Joao Gilberto. Noul film va debuta in cinematografe pe 1 iulie. Amplasat in anii 1970, Minions: The Rise of Gru spune…

- Sri Lanka, țara care se confrunta cu tensiuni sociale uriașe și proteste violente in ultimele saptamani, are un prim-ministru, relateaza Reuters . Ranil Wickremesinghe il inlocuiește pe Mahinda Rajapaksa, premierul demisionar și fratele actualului președinte, scrie digi24.ro.

- Este ancheta criminalistica in cazul unui barbat gasit decedat pe mijlocul șoselei E85, dupa ce ar fi fost strivit de un camion. Barbatul era unul dintre vanzatorii de ceapa de pe șoseaua Buzau – Ploiești. In noaptea de marți spre miercuri, poliția a fost chemata la locul unui accident produs pe E85,…

- Razboi in Ucraina, ziua 39. Orasul Odesa a fost atacat, in aceasta dimineata, cu mai multe rachete. Un incendiu urias a izbucnit la un depozit de combustibil. Fortele ucrainene au descoperit un adevarat masacru la Bucha, acolo unde civili nevinovati au fo

- REȘIȚA – Pe perioada verii, sunt anunțate spectacole cu Ansamblul Barzava și teatru pentru copii! Primaria a demarat investițiile pe Platoul Secu inca de anul trecut, cand au fost amenajate pontoane noi și a fost realizat și un punct de alimentație publica. Conform primarului Ioan Popa, investițiile…