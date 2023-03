Stiri pe aceeasi tema

- NATO va desfașura un exercițiu, in perioada 6-17 martie, in zona Insulei Creta din Grecia, pentru lupta contra dispozitivelor explozive, unde vor lua parte doi ofițeri de stat major și 12 scafandri militari romani, conform unui comunicat de presa transmis de Forțele Navale Romane. “Exercițiul multinațional…

- Kathleen Kavalec, Ambasador al SUA in Romania, a vizitat luni Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu impreuna cu Angel Tilvar, Ministrul Apararii, si generalul Daniel Petrescu, Seful Statului Major al Apararii.

- Presedintele Ligii Maistrilor Militari de Marina, maistrul militar principal in rezerva Adrian Cristocea, a decedat in data de 20 februarie, la varsta de doar 55 de ani, lasand un gol imens in marea familie a Fortelor Navale Romane.Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale Romane, absolvent al Liceului…

- Exercitiu cu trageri de lupta "EAGLE MEDA 23ldquo;, informeaza Ministerul Apararii Nationale Conform sursei, aproximativ 600 militari francezi si 200 vehicule militare din cadrul Grupului de Lupta dislocat in Romania ROU BG FRAN FN , cu Franta ca natiune cadru, si elementul national de sprijin francez…

- Aproximativ 600 militari francezi din cadrul Grupului de Lupta dislocat in Romania, au inceput, luni, 23 ianuarie, exercițiul cu trageri de lupta „Eagle Meda 23” din Poligonul Smardan, județul Galați.

- Marinarii si scafandrii militari vor participa pe 6 ianuarie, la activitatile prilejuite de sarbatoarea Bobotezei ce sunt organizate in municipiul Constanța de Arhiepiscopia Tomisului, a informat, joi, Statul Major al Fortelor Navale Romane. Marinarii militari vor face parte din Garda de Onoare constituita…