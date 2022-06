Stiri pe aceeasi tema

Un numar de 19 echipe din Romania s-au inscris la Concursul International de Atelaje, care se va desfasura in perioada 24-26 iunie, in localitatea covasneana Olteni, informeaza organizatorii. Prima proba va fi cea de dresaj, urmata de maraton si obstacole. „Concursul International de Atelaje incepe…

- In perioada 24-26 iunie 2022, va avea loc cea de-a patra ediție a Concursului Internațional de Atelaj, care se va desfașura la Olteni. Pana in prezent, in competiție s-au inscris 19 echipe din Romania și Ungaria. In programul evenimentului, pe langa intrecerile concurenților, sunt incluse și programe…

- UDMR este o asociație maghiara formata pe criterii etnice ce trebuie interzisa prin lege. UDMR a fost format de comuniștii din PCR dupa caderea regimului Ceaușescu, la fel ca PSD. Cele doua partide guverneaza impreuna ca pe vremea lui Ceaușescu și distrug viața romanilor și a maghiarilor din Romania.…

- Un numar de 40 de edituri din Romania si Ungaria vor participa la prima editie a Targului de carte si festivalul de literatura contemporana SepsiBook, ce va avea loc in perioada 26-29 mai la Arena Sepsi din Sfantu Gheorghe, au informat organizatorii. Potrivit acestora, pe parcursul a patru zile, in…

- Vizita la nivel inalt in judetul Cluj. Ministrul de Externe al Ungariei, Szijjarto Peter a venit in Romania pentru a multumi electoratului maghiar din Transilvania pentru rezultatul alegerilor din Ungaria. Potrivit celor declarate la conferința de presa de Kelemen Hunor, președintele UDMR, numarul voturilor…

- Dupa ce Viktor Orban și-a proclamat victoria in alegerile parlamentare de duminica, in urma carora obține al patrulea mandat de premier, liderul UDMR a reacționat. Și nu oricum. Ci dand ca sigur faptul ca, in urmatorii patru ani, „cazul maghiarilor din Romania și Transilvania va fi important” pentru…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu acordat unor mass-media ruse independente ca doreste sa coopteze si tarile vecine, inclusiv Romania, intr-un acord cu Rusia privind protejarea limbilor minoritatilor. Zelenski a spus ca printre punctele aflate pe masa negocierilor…