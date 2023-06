Se vând două fabrici din imperiul decăzut al lui Ioan Niculae Lichidatorul Sierra Quadrant va organiza licitații pentru vanzarea a doua active importante din portofoliul Interagro, compania aflata in insolvența a lui Ioan Niculae. Sierra Quadrant a anunțat ca organizeaza in 8 și 10 septembrie licitații pentru vanzarea fabricilor Ga Pro Co Savinești și Donau Chem Turnu Magurele, combinate producatoare de ingrașaminte in insolvența, parte din grupul Interagro, al lui Ioan Niculae. Prețul de pornire la licitație pentru combinatul din Savinești este de 14.263.200 EURO fara TVA, iar cel pentru unitatea din Turnu Magurele este de 89.448.120 lei fara TVA. Imperiul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

