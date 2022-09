Se va întrerupe furnizarea apei pentru lucrări de igenizare la bazinul de stocare apă potabilă Va informam ca se va intrerupe furnizarea apei potabile in urmatoarele localitați, pentru lucrari de igenizare la bazinul de stocare apa potabila, dupa cum urmeaza: in data de 19.09.2022, intre orele 06:00–16:00, in comuna Șelaru; in comuna Vișina in data de 19.09.2022, intre orele 06:00–16:00; in data de 19.09.2022, intre orele 06:00–20:00, in comuna Matasaru, [...] The post Se va intrerupe furnizarea apei pentru lucrari de igenizare la bazinul de stocare apa potabila first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

