Se va închide circulația pe Calea 2 a autostrăzii A1, Orăștie – Sibiu Se inchide de circulația pentru doua ore și jumatate pe A1, intre nodurile rutiere Cunța și Saliște, pentru lucrari de instalare și configurare de echipamente ITS In noaptea de joi spre vineri, 14 – 15.09.2023, se va inchide circulația in intervalul orar 22:30 – 01:00 pe Calea 2 a autostrazii A1, Oraștie – Sibiu, km 268+500 – 293+500, intre nodurile rutiere Cunța și Saliște, pentru lucrari de instalare și configurare de echipamente ITS. Traficul va fi deviat pe ruta: Nod Rutier Cunța – DJ 1061 intersecție cu DN1, km 351+250 – DN1 ( Miercurea… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

