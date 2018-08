Stiri pe aceeasi tema

- Banii au fost alocați luni in cadrul unei ședințe de consiliu local de la Turda. Acesta nu este singurul obiectiv care a primit o suplimentare de fonduri. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic (PL-x 55/26.02.2018). Camera Deputatilor a adoptat pe 10 iulie proiectul de lege pentru modificarea Codului silvic. Proiectul de lege este controversat, chiar initiatoarea…

- „ANCOM stabilește pentru prima data condițiile de acces, inclusiv cu privire la tarife, la infrastructura fizica realizata de catre un furnizor de comunicații electronice cu sprijinul autoritaților publice locale. Am urmarit, prin acest proiect, sa incurajam inovația și sa asiguram dezvoltarea unei…

- "Politica Agricola Comuna prevede acest mecanism si finantarea este posibila cu fonduri UE, prin Programul National de Dezvoltare Rurala. Din pacate, proiectul de infiintare a unui astfel de fond, demarat in 2016, s-a blocat pe circuitul administrativ si nu este finalizat nici acum, dupa aproape…

- Parlamentul francez a adoptat definitiv luni o lege care interzice telefoanele mobile in scoli si licee, promisiune pe care presedintele Emmanuel Macron a facut-o in timpul campaniei electorale si este criticata de opozitie ca fiind “cosmetica”, relateaza AFP, citata de agerpres. Deputatii majoritatii…

- În cadrul unei dezbateri organizate joi, la Cladirea Casino, sub sigla Centrului de Inovare și Imaginație Civica au fost prezentate o serie de propuneri pentru modernizarea Bulevardului 21 Decembrie 1989, din Cluj-Napoca.În cadrul întâlnirii a fost prezentata…

- Daniel Niculae este dezamagit ca Daniel Pancu a continuat la Rapid, in ciuda faptului ca i-a dat dreptate in neințelegerile cu Andrei Nicolescu și Ovidiu Burca. "In vara trecuta, am inceput impreuna proiectul alaturi de primarul sectorului 1, domnul Dan Tudorache, de Andrei Nicolescu și de…

- Asociația UMA ED ROMANIA anunța deschiderea Simpozionului de Ceramica Monumentala „Costel Badea” Constanța 2018. Proiectul cultural vizeaza crearea unor noi opere de ceramica monumentala, ce se vor integra in țesutul urban al Municipiului Constanța, imbogațindu-i patrimoniul imobil, ca monumente de…