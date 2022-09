Se termină ”petrecerea” în Europa. Urmează câțiva ani grei In timp ce inflatia a atins 9,1% in august si este asteptata sa depaseasca tinta de 2% a BCE in urmatorii doi ani, banca centrala si-a majorat ratele dobanzilor cu o viteza record si a cerut guvernelor sa contribuie la reducerea facturilor energiei, care au crescut de cand Rusia a invadat Ucraina. BCE si-a majorat joi dobanda pentru depozite de la zero la 0,75%, iar presedintele Christine Lagarde a recomandat inca doua sau trei cresteri, spunand ca ratele sunt inca departe de un nivel care va readuce inflatia la 2%. Cinci surse apropiate subiectului au spus ca multi factori de decizie politica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii Bancii Centrale Europene (BCE) vad un risc in crestere ca ei sa fie nevoiti sa majoreze dobanda cheie la cel putin 2- pentru a reduce inflatia record din zona euro, in pofida unei posibile recesiuni, au declarat surse pentru Reuters. In timp ce inflatia a atins 9,1- in august si este asteptata…

- In timp ce inflatia a atins 9,1% in august si este asteptata sa depaseascp tinta de 2% a BCE in urmatorii doi ani, banca centrala si-a majorat ratele dobanzilor cu o viteza record si a cerut guvernelor sa contribuie la reducerea facturilor energiei, care au crescut de cand Rusia a invadat Ucraina. BCE…

- “Vom face Gazprom sa plateasca. Naftogaz evalueaza, de asemenea, posibilitatea de a depune cereri suplimentare”, a declarat CEO-ul Naftogaz, Iuri Vitrenko. La inceputul acestui an, Vitrenko a spus ca Naftogaz ar putea lansa un proces impotriva Gazprom, care a redus volumele de gaze transmise prin Ucraina…

- Fondul Monetar Internațional a redus din nou marți previziunile de creștere economica globala pentru 2022 și 2023 și a avertizat ca riscurile de scadere economica din cauza inflației ridicate și a razboiului din Ucraina se materializeaza și ar putea impinge economia mondiala in pragul recesiunii daca…

- Banca Centrala Europeana va majora ratele dobanzilor pana cand inflatia va reveni la tinta sa de 2%, a afirmat presedintele BCE, Christine Lagarde, intr-un interviu acordat grupului media german Funke Mediengruppe, transmite Reuters. Este cel mai puternic angajament al sefului BCE de pana acum privind…

- Banca Centrala Europeana va majora ratele dobanzilor pana cand inflatia va reveni la tinta sa de 2%, a afirmat presedintele BCE, Christine Lagarde, intr-un interviu acordat grupului media german Funke Mediengruppe, transmite Reuters. Este cel mai puternic angajament al sefului BCE de pana acum privind…

- Inflația a atins niveluri record in țarile care utilizeaza moneda euro, in timp ce Europa incearca sa faca fața crizei costului vieții. Inflația a atins 8,6% in iunie in cele 19 țari care utilizeaza moneda euro, depașind recordul anterior de 8,1% din mai. O creștere a costurilor energiei, alimentata…

- Mircea Geoana: Summitul NATO va aduce vesti bune pentru Romania Foto: Arhiva/ Radio România La summitul NATO de saptamâna viitoare de la Madrid, regiunea Marii Negre va fi recunoscuta ca având o importanta strategica în apararea colectiva, iar grupurile de lupta din…