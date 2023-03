Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va incalzi considerabil in perioada urmatoare, la nivelul intregii tari, iar valorile termice maxime ajung pana la 18 grade Celsius, in timp ce creste probabilitatea de aparitie a ploilor, reiese din prognoza de specialitate, valabila pentru perioada 6 - 19 martie si publicata luni, de…

- VREMEA in ALBA 20-26 februarie: Temperaturi maxime de pana la 15 grade, cateva ploi și ninsori. Prognoza in localitați din județ Vremea se incalzește la inceputul saptamanii viitoare in județul Alba. Temperaturile urca pana la valori de 14-15 grade Celsius, marți. Mai apoi, spre sfarșitul saptamanii…

- VREMEA in ALBA, 30 ianuarie – 5 februarie: mai multe ninsori, nopți reci. Prognoza meteo in localitați din județ Vremea in Alba, in saptamana 30 ianuarie – 5 februarie: sunt așteptate ninsori și in zonele joase, in perioada urmatoare. Se incalzește ușor la mijlocul saptamanii, pana la maxime de 4-6…

- Avem inca o zi foarte calda pentru luna ianuarie, desi vremea se raceste astazi in jumatatea nord-vestica. Maximele pleaca de la 1 grad in Dealurile de Vest si ajung la 18 grade in sud-estul Romaniei. Potrivit accuweather, in Iasi vor fi stazi 15 grade Celsius. Ploile cuprind majoritatea zonelor.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare cod galben de polei, valabila pana vineri dimineata in zone din zece judete.Potrivit meteorologilor, in intervalul 12 ianuarie, ora 10.00 - 13 ianuarie, ora 6.00, in Moldova si in nord-estul Munteniei temporar se vor semnala precipitatii…

- VREMEA in Alba pana duminica: maxime de 9 grade, de Boboteaza. Prognoza meteo, 6-8 ianuarie, in localitați din județ Vremea in Alba, 6-8 ianuarie: De Boboteaza, in județul Alba, sunt anunțate temperaturi maxime de 8-9 grade Celsius. Minimele vor fi intre -2 și zero grade, deci nu vor fi condiții de…

- VREMEA in ALBA, 2-8 ianuarie: cand scad temperaturile. Prognoza de Boboteaza și in prima saptamana din an, in localitați din județ Vremea in Alba, 2-8 ianuarie: Temperaturile raman ridicate pana miercuri, in județul Alba, saptamana viitoare, cu maxime de 11-12 grade Celsius. De joi incepe sa se raceasca…

- VREMEA in ALBA de Revelion și Anul Nou 2023: maxime de 13 grade. Condiții meteo 30 decembrie – 2 ianuarie in localitați din județ VREMEA in ALBA de Revelion și Anul Nou 2023: se incalzește in acest weekend in județul Alba. Temperaturile urca pana la valori de 13 grade Celsius și va fi vreme cu soare…