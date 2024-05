Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a declarat luni ca a zadarnicit o operatiune rusa prin care urmau sa fie declansate atacuri in serie cu bomba la supermarketuri si in apropierea unei cafenele din capitala Kiev, precum si la o intreprindere militara din orasul Liov, situat in vestul tarii, relateaza Reuters, citata de News.ro.Doi…

- Rusia a avertizat luni Marea Britanie ca, daca Ucraina va folosi arme britanice pentru a lovi teritoriul rus, Moscova ar putea riposta prin atacuri asupra instalatiilor si echipamentelor militare britanice amplasate atat in Ucraina cat si in alte tari, relateaza Reuters.Ambasadorul britanic la Moscova,…

- Volodimir Zelenski a fost pus de Moscova pe o lista a persoanelor cautate in Rusia. A fost deschisa o actiune penala impotriva presedintelui ucrainean, a relatat sambata agentia de presa rusa TASS, citand Ministerul rus de Interne, transmite Reuters. Informatia apare fara alte detalii in baza de date…

- Trei surse din industrie au declarat pentru Reuters ca Rusia a cerut Kazahstanului sa fie gata sa-i aprovizioneze 100.000 de tone de benzina in cazul producerii unei penurii amplificata de atacurile si intreruperile de activitate provocate de dronele din Ucraina. ”Ministerul rus al Energiei nu a abordat…

- Un dispozitiv exploziv a fost lansat in zona gardului unde se afla rezervoarele de combustibil diesel, a declarat conducerea centralei nucleare, adaugand ca expertii AIEA de la centrala nucleara au fost notificati cu privire la bombardament.Reuters mentioneaza ca informatia nu poate fi verificata deocamdata.Centrala…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va efectua vineri o vizita in Turcia si se va intalni cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat joi, 7 martie, presedintia de la Ankara, informeaza Agerpres preluand Reuters.Intr-o postare pe reteaua sociala X, presedintia turca a mentionat ca cei…

- Rusia si-a consolidat fortele militare in nord-vestul si vestul tarii pentru a contracara ceea ce Moscova percepe drept o acumulare de forte in apropierea federatiei, transmite Reuters, citand o declaratie a ministrului apararii, Serghei Soigu, noteaza Agerpres. Ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina,…

- Sistemele de aparare anti-aeriana ale Rusiei au distrus toate cele 38 de drone pe care Ucraina le-a lansat asupra Peninsulei Crimeea duminica dimineata devreme, a afirmat Ministerul rus al Apararii, dupa ce pe retelele sociale din Ucraina si Rusia au aparut relatari privind explozii puternice in portul…