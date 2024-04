Stiri pe aceeasi tema

- Ploile se extind in toata țara, iar temperaturile continua sa scada. Directorul ANM: „Minimele vor cobori la valori negative” Meteorologii anunța o vreme rece cu ninsori și ploi insemnate cantitativ in urmatoarele ore. Temperaturile vor continua sa scada, iar minimele vor cobori pana la -5 grade Celsius. …

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis o avertizare meteo cod galben de vreme rea in Romania.Avertizarea meteo ANM este valabila de astazi, 16 aprilie, ora 15:00, pana maine, 17 aprilie, la aceeași ora.

- In anumite zone din țara sunt anunțate ninsoriElena Mateescu, directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie, a confirmat, la un post TV, ca, de miercuri, temperaturile vor incepe sa scada semnificativ in intreaga țara. Alerta ANM! Vremea se schimba radical dupa valul tropical care…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un avertisment Cod Galben de vant puternic, grindina și descarcari electrice pentru anumite zone din Romania. Concret, sunt vizate numeroase localitați din doua judete din tara. Alerta ANM! Cod Galben de vant puternic, grindina și descarcari electrice…

- Vremea in Alba in saptamana 4-10 martie: Zile capricioase, cu temperaturi in scadere și ploi. Prognoza meteo pe localitați Vremea in Alba, saptamana 4 – 10 martie 2024: Temperaturile scad și vin ploile. Primele zile ale lunii lui Marțișor vor fi, ca de obicei, capricioase. Astfel, temperaturile scad…

- VREMEA in Alba, in weekend: Temperaturi de primavara, cateva ploi la munte. Prognoza meteo pe localitați, 9-11 februarie VREMEA in Alba, in weekend, 9-11 februarie: Temperaturile se vor menține ridicate in zilele urmatoare. Sunt așteptate și cateva ploi pe parcursul zilelor de vineri și sambata, in…

- VREMEA in Alba, in primul weekend din luna februarie. Temperaturi in creștere și cateva ploi. Prognoza meteo pe localitați VREMEA in Alba, in weekendul 2-4 februarie 2024. Temperaturile vor fi ceva mai ridicate in zilele urmatoare. Sunt așteptate insa ploi, iar in zona de munte vor fi ninsori. Temperaturile…

- VREMEA in Alba, in ultimul weekend din luna ianuarie: cateva ploi și ninsori, temperaturi negative. Prognoza meteo pe localitați VREMEA in Alba, in weekendul 26- 28 ianuarie 2024. Temperaturile se vor menține in continuare scazute in zilele urmatoare. Temperaturile maxime nu vor mai trece de 7 grade…