Se strică vremea! Cod galben și portocaliu de ploi în jumătate de țară Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben și unul portocaliu de ploi abundente. Avertizarile meteo sunt valabile de joi, ora 11:00, pana vineri, ora 03:00 dimineața, in jumatate din țara. Potrivit codului galben, in intervalul menționat, in Dobrogea, in cea mai mare parte a Munteniei, local in Moldova, estul și sudul Transilvaniei, precum și in nord-estul Olteniei vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, se vor semnala descarcari electrice, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitațile de apa vor depași 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp, conform… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

