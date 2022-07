Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de consum in SUA au continuat sa inregistreze o crestere accelerata in iunie, cand au atins cel mai ridicat nivel de dupa noiembrie 1981, ceea ce ofera noi motive pentru ca Rezerva Federala sa majoreze dobanda de referinta cu 75 de puncte de baza la reuniunea de la finele lunii, informeaza…

- Banca Angliei a majorat dobanda joi, incercand sa opreasca ritmul de creștere a prețurilor, scrie BBC. Ratele au crescut de la 1% la 1,25%, a cincea creștere consecutiva, ajungand astfel la cel mai ridicat nivel din ultimii 13 ani. Aceasta majorare vine in contextul in care finanțele sunt afectate…

- In Statele Unite inflația a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 41 de ani. Din cauza razboiului din Ucraina, benzina s-a scumpit și peste Ocean. Pentru un plin, americanii platesc acum aproape 80 de dolari. Asta inseamna in medie 1,3 dolari pe litru.

- Inflatia din Germania a atins in luna mai cel mai ridicat nivel din aproape jumatate de secol, ca urmare a preturilor energiei si alimentelor, care au crescut din ce in ce mai mult de la inceputul razboiului din Ucraina, transmite Reuters preluat de news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Preturile de consum, armonizate pentru a fi comparabile cu datele privind inflatia din alte tari ale Uniunii Europene, au crescut cu 8,7% in termeni anuali, a anuntat luni Biroul Federal de Statistica. Ultima data cand inflatia a fost la fel de mare in Germania a fost in iarna anului 1973/1974, cand…

- Deputatul aradean Vasile Nagy va susține o declarație in Parlamentul Romaniei pe tema „Prețurile – Inflația”. Romanii se confrunta din nou cu o rata ridicata a inflației, ceea ce inseamna pentru ei scaderea puterii de cumparare. Evoluția prețurilor este influențata de șocurile imprevizibile cu care…

- Preturile la alimente si energie, a caror crestere a fost agravata de razboiul din Ucraina, ar putea ramine la un nivel ridicat timp de mai multi ani, estimeaza Banca Mondiala care a mentionat sfirsitul anului 2024, informeaza Noi.md cu referire la agerpres.ro. "Razboiul din Ucraina a provocat un soc…

- Banca centrala a avertizat miercuri ca inflatia de consum din Rusia va continua sa se accelereze in termeni anuali din cauza efectelor de baza, spunand ca volatilitatea rublei va duce la presiunea inflationista. Inflatia saptamanala din Rusia a incetinit la 0,66% in saptamana incheiata pe 8 aprilie,…