Stiri pe aceeasi tema

- Inca un divorț cu scandal in showbiz! Relația dintre designerul Sonia Trifan și fotbalistul Andrei Neagoe este istorie! Click! a aflat ca Sonia a divorțat inca din luna decembrie, dupa ce ar fi fost inșelata de fotbalist! Sportivul și-a facut bagajele și s-a mutat de acasa, la noua lui partenera! Avem…

- Un student stabilit in Portugalia este, de zilele trecute, consilier local in sectorul Penha de Franca – Lisabona, el candidand la alegerile care au avut loc la finalul anului trecut. Sergiu Senciuc, care s-a stabilit in Portugalia de ani de zile, este de zilele trecute consilier local in sectorul Penha…

- O temperatura anormala pentru perioada actuala s-a resimtit in aceasta dimineata pe Ceahlau, din cauza vantului indicele de racire fiind extrem de mic In dimineata zilei de Joi Mari, 21 aprilie 2022, in masivul Ceahlau, acolo unde stratul de zapada inca are 70 de centimetri, a fost marcat un record…

- LA SCOR… CSM Vaslui si Sporting Banca au obtinut victorii la scor in etapa a IV-a a play-off-ului Ligii 5 si sunt ca si promovate in esalonul de elita al fotbalului judetean. Vasluienii au realizat scorul etapei, 12-0 cu Viitorul Perieni, iar Banca a invins cu 8-1 pe Gloria Manjesti. Echipa Primariei…

- Frații Tate au ajuns in atenția oamenilor legii din București in urma cu puțin timp. Cei doi frați s-au imbogațit peste noapte și au inceput sa se scalde in lux și sa duca o viața lipsita de griji. Ei platesc sume impresionante garzilor de corp atunci cand se distreaza in oraș pentru a se asigura […]…

- IUBEȘTE COPIII… O alta tanara absolventa a UMF Iași, din municipiul Roman, a ales sa vina la spitalul din Barlad sa practice meseria de medic, pentru ca… iubește copii. S-a decis vina ca medic chirurg pediatru intr-un spital cu multe cazuri de copii ce aveau nevoie de operații, dar nu era medic chirurg…

- EVENIMENT… Dupa o pauza de mai bine de doi ani, cauzata, in principal, de regulile impuse de valul de pandemie de Covid-19, pe piața muncii din județul Vaslui revine «Bursa generala a locurilor de munca”. Evenimentul va avea loc luna viitoare și sunt așteptați sa participe, atat angajatorii cu locuri…

- Un barbat a fost gasit mort in parcarea de la Kaufland-Podu de Piatra, din Municipiul Iași. Ieșeanul zacea in fața magazinului de cateva zeci de minute, fara ca cineva sa se intereseze de starea acestuia. Medicii ajunși la fața locului au declarat decesul, care, spun ei, survenise de aproape doua ore…