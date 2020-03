Stiri pe aceeasi tema

- CT BUS anunța publicul calator ca suspenda, incepand de maine, 25.03.2020, pe perioada starii de urgența, urmatoarele trasee secundare: -Linia 3B: Tomis Nord -Targ de legume – fructe; -Linia 51B: Aurel Vlaicu – Poarta 1 Port; -Linia 100C: Complex comercial Tom – Gara CFR; -Linia 43C: Complex comercial…

- Mirosul se simte deja in cateva cartiere din oras: Pacurari, Tatarasi si Nicolina. Actiunea de dezinfectie a fost adoptata astazi in sedinta Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU). „Incepand din noaptea de 20 spre 21 martie 2020 incepe activitatea de dezinfectie a spatiilor publice (pasaje,…

- La Snagov a fost convocata luni, 16 martie 2020, de catre primarul Marian Oancea, o noua ședința a Comitetului Local pentru Situații de Urgența. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 493, ediția print S-a anunțat ca, din fericire, nu sunt cazuri de infectare cu coronavirus in comuna, iar Poliția…

- La primele ore ale diminetii de luni, patronii mai multor saloane de infrumusetare sau frizerii din Timisoara, atunci cand au venit la lucru, au gasit pe usa lipita o foaie de hartie, cu o stampila a Politiei Locale. In aceasta era prezentat continutul ultimei hotarari a Comitetului Local pentru Situații…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Alba Iulia, intrunit in data de 11 martie 2020, la solicitarea viceprimarului cu atribuții de Primar al Municipiului Alba Iulia, a emis urmatoarele hotarari și recomandari: Bazinul olimpic va suspenda accesul publicului in perioada 12 – 31 martie,…

- Astazi, 10.03.2020, ora 11.00, in vederea stabilirii masurilor de combatere a efectelor COVID-19, am convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgența al municipiului Targoviște, in cadrul caruia au fost luate o serie de hotarari punctuale. Art.1. Se aproba suspendarea activitații din toate creșele…

- Societatea de Transport Public Timisoara a montat aproape 400 de dozatoare cu dezinfectant in toate mijloacele de transport in comun din municipiu, in contextul prevenirii raspandirii noului coronavirus. "Toate mijloacele de transport in comun ale STPT sunt dotate cu dozatoare cu lichid dezinfectant.…

- In dimineața zilei de luni, un autobuz ce transporta 50 copii și 5 adulți a derapat și a ajuns in șanțul de pe marginea drumului pe DC 60, intre Pișchia și Bencecul de Sus. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a fost solicitat puțin dupa ora 7 sa intervina, fiind trimise doua autospeciale de intervenție,doua…