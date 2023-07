Se scumpește uleiul, după ce prețul scăzuse sub 5 lei/litru

Daca in urma cu cateva saptamani, litrul de ulei putea fi gasit pe rafturile mai multor magazine la un preț sub 5 lei, acum, tendința este de creștere. Nici macar prognozele bune privind recolta noua sau plafonarea prețurilor de la 1 august nu sunt de natura sa tempereze prețurile, dupa cum susțin jucatorii din piața. „Eu cred ca prețul a ajuns destul de jos, oricum la nivelul de dinainte de creștere. Varful a fost undeva la 11 lei pe litru, consider ca la acel moment prețurile au crescut artificial la tot, din cauza razboiului din Ucraina. Acum, trendul este ascendent, deși vine recolta noua.…